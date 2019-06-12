«Дом-2»: Саша Черно перестала уважать Майю Донцову
Звезда «Дома-2» Александра Черно перестала уважать Майю Донцову. Об этом возлюбленная Иосифа Оганесяна заявила на общей кухне телестройки, где ребята обсуждали «наказание» молодому танцору.
Вчера, 11 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск реалити-шоу «Дом-2», который был посвящен эпатажной Александре Черно. А началось все с того, что коллектив телестройки решил придумать для Оганесяна новые правила, которые бы ущемляли его права.
Ребята предложили для начала запретить Иосифу ложиться спать в дневное время, а потом и вовсе придумали забрать у парня ноутбук и лишить его возможности пользоваться Интернетом. Вот именно из-за соцсетей, как оказалось, и поссорилась Донцова и Черно.
Дело в том, что Майя предложила коллегам лишить Интернета всех ребят на проекте «Дом-2. Спаси свою любовь», чтобы Оганесяна замучила совесть, ведь будут страдать и его близкие приятели. Только оказалось, что Черно без социальных сетей не может, ведь ей очень важно ежедневно заходить к себе на страничку в Instagram, чтобы узнать, что о ней пишут.
В итоге Черно настолько разозлило предложение Донцовой, что она принялась вовсю кричать и перебивать подругу, а после и вовсе заявила, что Майя ей не указ, поэтому она не будет делать так, как она предлагает. Когда же избранница Купина предложила коллеге покинуть комнату, если она не уважает коллектив, Саша ответила, что сама будет решать, когда ей уходить из помещения.
Вчера, 11 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск реалити-шоу «Дом-2», который был посвящен эпатажной Александре Черно. А началось все с того, что коллектив телестройки решил придумать для Оганесяна новые правила, которые бы ущемляли его права.
Ребята предложили для начала запретить Иосифу ложиться спать в дневное время, а потом и вовсе придумали забрать у парня ноутбук и лишить его возможности пользоваться Интернетом. Вот именно из-за соцсетей, как оказалось, и поссорилась Донцова и Черно.
Дело в том, что Майя предложила коллегам лишить Интернета всех ребят на проекте «Дом-2. Спаси свою любовь», чтобы Оганесяна замучила совесть, ведь будут страдать и его близкие приятели. Только оказалось, что Черно без социальных сетей не может, ведь ей очень важно ежедневно заходить к себе на страничку в Instagram, чтобы узнать, что о ней пишут.
В итоге Черно настолько разозлило предложение Донцовой, что она принялась вовсю кричать и перебивать подругу, а после и вовсе заявила, что Майя ей не указ, поэтому она не будет делать так, как она предлагает. Когда же избранница Купина предложила коллеге покинуть комнату, если она не уважает коллектив, Саша ответила, что сама будет решать, когда ей уходить из помещения.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:40