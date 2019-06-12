На снимках Китая XIX века обнаружены следы исчезнувших цивилизаций





В представленном видео показаны памятники древней архитектуры, многие из которых сейчас можно увидеть только на архивных снимках Китая. Кроме того, учёные, изучающие кадры XIX века, пришли к выводу, что Великая китайская стена ранее имела другой вид, значительно отличающийся от привычного современного. Длина этого памятника древней архитектуры, постройка которого началась ещё в III веке до н.э., составляет более 9 тысяч километров. Точное назначение разделительной стены с бойницами, «смотрящими» внутрь страны, археологам выяснить пока так и не удалось.Учёные выдвинули теорию, согласно которой памятники архитектуры Китая, запечатлённые в XIX веке, могли создаваться представителями давно исчезнувших цивилизаций, проживавших на территории страны. Специалисты пытаются разгадать секреты древних построек, но некоторые так и останутся загадкой, так как были разрушены ранее под влиянием времени и деятельности человека.