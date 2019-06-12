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На снимках Китая XIX века обнаружены следы исчезнувших цивилизаций

Изучение снимков Китая, сделанных в XIX веке, позволило учёным сделать новое открытие о существовании на данной территории исчезнувших цивилизаций. Ролик с историческими кадрами недавно появился на просторах видеохостинга YouTube.
На снимках Китая XIX века обнаружены следы исчезнувших цивилизаций

В представленном видео показаны памятники древней архитектуры, многие из которых сейчас можно увидеть только на архивных снимках Китая. Кроме того, учёные, изучающие кадры XIX века, пришли к выводу, что Великая китайская стена ранее имела другой вид, значительно отличающийся от привычного современного. Длина этого памятника древней архитектуры, постройка которого началась ещё в III веке до н.э., составляет более 9 тысяч километров. Точное назначение разделительной стены с бойницами, «смотрящими» внутрь страны, археологам выяснить пока так и не удалось.

Учёные выдвинули теорию, согласно которой памятники архитектуры Китая, запечатлённые в XIX веке, могли создаваться представителями давно исчезнувших цивилизаций, проживавших на территории страны. Специалисты пытаются разгадать секреты древних построек, но некоторые так и останутся загадкой, так как были разрушены ранее под влиянием времени и деятельности человека.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:55

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