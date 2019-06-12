В Сети опубликованы первые снимки нового универсала BMW 3-Series Touring
На немецком сайте Germancarforum один из пользователей опубликовал первые фото универсала BMW 3-Series Touring без камуфляжа. Предполагается, что официальный релиз новинки произойдёт осенью этого года на Франкфуртском автосалоне.
Дизайн автомобиля немного изменен. Производитель отказался от «изгиба Хоффмайстера», а также сделал более спортивную внешность, придав модели агрессивности. Известно, что BMW 3-Series Touring будет оборудован несколькими видами силовых агрегатов. Покупатель сможет выбрать между бензиновым, дизельным и гибридным двигателями.
Согласно предварительной информации, данная модель будет реализована только в Европе. Информации о стоимости автомобиля пока нет.
Дизайн автомобиля немного изменен. Производитель отказался от «изгиба Хоффмайстера», а также сделал более спортивную внешность, придав модели агрессивности. Известно, что BMW 3-Series Touring будет оборудован несколькими видами силовых агрегатов. Покупатель сможет выбрать между бензиновым, дизельным и гибридным двигателями.
Согласно предварительной информации, данная модель будет реализована только в Европе. Информации о стоимости автомобиля пока нет.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:11