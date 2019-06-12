В Сети опубликованы первые снимки нового универсала BMW 3-Series Touring





Дизайн автомобиля немного изменен. Производитель отказался от «изгиба Хоффмайстера», а также сделал более спортивную внешность, придав модели агрессивности. Известно, что BMW 3-Series Touring будет оборудован несколькими видами силовых агрегатов. Покупатель сможет выбрать между бензиновым, дизельным и гибридным двигателями.Согласно предварительной информации, данная модель будет реализована только в Европе. Информации о стоимости автомобиля пока нет.