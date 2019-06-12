Uber в 2020 году запустит в Мельбурне воздушное такси





В 2020 году Uber запустит в Мельбурне пилотный проект воздушного такси, а с 2023 в этом городе будут выполняться уже коммерческие поездки. Согласно предварительным данным, цена новой услуги будет равна стоимости самого бюджетного сервиса американской компании, известного под названием UberX.Воздушное такси Uber оборудуют специальными винтами, позволяющими совершать вертикальный подъём и посадку транспортного средства. Кроме Мельбурна новый сервис запустят в двух городах США – Лос-Анджелесе и Далласе. В первом услуга может стать доступной в преддверии проведения Олимпийских игр 2028 года.