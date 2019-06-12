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Ученые из Великобритании утверждают, что Земля движется по квадратной орбите

Ученые из Оксфорда, Великобритания, сделали неожиданное заявление, которое взбудоражило не только научное сообщество, но и обычных пользователей Сети. Специалисты утверждают, что Земля движется по квадратной орбите вокруг Солнца, опровергнув установленные правила гравитации.
Ученые из Великобритании утверждают, что Земля движется по квадратной орбите

В ходе математических расчетов количества дней зимнего и летнего солнцестояния ученые заметили, что они не совпадают с эллиптической орбитой планеты. Подставив имеющиеся данные, специалисты установили: чтобы формула соответствовала информации, орбита Земли должна быть квадратной. Однако практически доказать свою теорию ученые не могут, поскольку все расчёты относительно Солнечной системы являются гипотезами.

Ранее американские ученые заявили, что гравитация Венеры и Юпитера воздействуют на Землю, в результате чего орбита планеты может измениться. Это приведет к глобальному изменению климата, который будет критическим для всего живого на планете. Случится изменение орбиты примерно через 400 тысяч лет.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:50

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