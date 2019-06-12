В Великобритании мужчине посчастливилось выиграть в лотерею почти $156 млн





Британец, как объяснили в представительстве EuroMillions, угадал кроме пяти основных номеров два дополнительных, называемых «счастливыми звездами». Выигрыш составил 123 млн фунтов стерлингов. Победитель лотереи стал обладателем третьего самого крупного джекпота в истории Великобритании. Имя счастливчика, сорвавшего куш в около $156 млн (более 10 млрд рублей), пока не разглашается.Первый розыгрыш лотереи EuroMillions состоялся в начале 2004 года в Испании, Франции и Великобритании. Позже к ней присоединился еще ряд европейских государств. Выигрыши облагаются налогом только на территории Швейцарии, в остальных странах победители получают всю сумму.