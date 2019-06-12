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В Великобритании мужчине посчастливилось выиграть в лотерею почти $156 млн

Житель Великобритании, купив билет лотереи EuroMillions за 2,5 евро, стал обладателем крупного выигрыша. Мужчине посчастливилось сорвать джекпот в размере порядка $156 млн.
В Великобритании мужчине посчастливилось выиграть в лотерею почти $156 млн

Британец, как объяснили в представительстве EuroMillions, угадал кроме пяти основных номеров два дополнительных, называемых «счастливыми звездами». Выигрыш составил 123 млн фунтов стерлингов. Победитель лотереи стал обладателем третьего самого крупного джекпота в истории Великобритании. Имя счастливчика, сорвавшего куш в около $156 млн (более 10 млрд рублей), пока не разглашается.

Первый розыгрыш лотереи EuroMillions состоялся в начале 2004 года в Испании, Франции и Великобритании. Позже к ней присоединился еще ряд европейских государств. Выигрыши облагаются налогом только на территории Швейцарии, в остальных странах победители получают всю сумму.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:27

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