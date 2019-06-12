Роза Сябитова поделилась "бюджетными" способами поддержания стройной фигуры

Роза Сябитова, несмотря на 57-летний возраст, находится в отличной физической форме, что и продемонстрировала недавно в соцсети. Слова о нехватке времени для занятий спортом телеведущая называет «отговорками», считая, что для поддержания фигуры и мышц в тонусе достаточно получасовых упражнений в домашних условиях. Для этого можно приобрести велотренажёр и заниматься на нём, совмещая тренировку, к примеру, с просмотром любимого сериала.Если же финансовое положение не позволяет приобрести тренажёр, то можно просто делать упражнения на растяжку, приседать или позаниматься с гантелями. Также отличным способом повысить физическую активность Роза Сябитова назвала времяпрепровождение с собакой, которую нужно выгуливать не менее двух раз в день в любую погоду. Это позволит больше времени находиться на свежем воздухе, совмещая прогулки с домашним питомцем с ходьбой или бегом.В завершение публикации Сябитова попросила поклонников поделиться, занимаются ли они спортом. Большинство фолловеров в комментариях рассказали о своих ежедневных тренировках, помогающих поддерживать фигуру в норме, а некоторые признались, что постоянно ищут отговорки, чтобы не проявлять физическую активность.