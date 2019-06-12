АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Опасения по поводу зависимости от смартфонов основаны на ошибочных доводах
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете

Любовь Толкалина обнародовала в Instagram-микроблоге «горячее» фото, вызвавшее бурную реакцию среди подписчиков. Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.
Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете

На снимке знаменитость запечатлена в облегающем черном боди, элегантной шляпе, колготах в крупную сетку и босоножках. Кадр построен так, будто Толкалина выходит из открытого окна. «Варьете — так варьете!» - начала актриса свой пост, посвященный гастролям в Карелии. Звезду восхитила природа региона и теплый прием публики.
Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете

Поклонников же поразила ее «горячая» фотография и соблазнительный образ. Фолловеры сравнили знаменитость с танцовщицей из «Мулен Руж» и поразились ее стройности и изяществу. Особенный восторг у фанатов вызвали «бесконечные» ноги 41-летней Толкалиной. «Фигура - просто загляденье!» - восхитились комментаторы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Арсений Бородин впал в депрессию после
Меган Маркл согласилась стать
«Дом-2»: Саша Черно перестала уважать
Uber в 2020 году запустит в Мельбурне
Роза Сябитова поделилась "бюджетными"
Исследование: Опасения по поводу
В Сети опубликованы первые снимки
Звезда шоу «Замуж за Бузову» Валентин
Ученые из Великобритании утверждают,
Рэпер L'One покинул лейбл Тимати Black
В Великобритании мужчине
Ксения Бородина и Дарья Пынзарь
Любовь Толкалина показала стройные ноги
Huawei выпустила 1 миллион смартфонов с
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес ответила
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Звезда «Дома-2» Виктория Боня вместе с
Ксения Собчак на «Кинотавр» в Сочи
Тиль Линдеманн в Мюнхене сломал челюсть
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Ксения Бородина осудила сына Бари
Американский летчик рассказал о
«Руки в кровь разбивает»: Андрей
Эксперты назвали продукты, которых
Лариса Гузеева негативно относится к
Эксперты выяснили сроки эксплуатации
Кристина Асмус пожаловалась на
Стало известно о дате начала продаж
Светлана Светикова поделилась забавным
Ученые выяснили, являются ли левши
Просмотреть все новости