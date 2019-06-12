Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете
Любовь Толкалина обнародовала в Instagram-микроблоге «горячее» фото, вызвавшее бурную реакцию среди подписчиков. Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.
На снимке знаменитость запечатлена в облегающем черном боди, элегантной шляпе, колготах в крупную сетку и босоножках. Кадр построен так, будто Толкалина выходит из открытого окна. «Варьете — так варьете!» - начала актриса свой пост, посвященный гастролям в Карелии. Звезду восхитила природа региона и теплый прием публики.
Поклонников же поразила ее «горячая» фотография и соблазнительный образ. Фолловеры сравнили знаменитость с танцовщицей из «Мулен Руж» и поразились ее стройности и изяществу. Особенный восторг у фанатов вызвали «бесконечные» ноги 41-летней Толкалиной. «Фигура - просто загляденье!» - восхитились комментаторы.
На снимке знаменитость запечатлена в облегающем черном боди, элегантной шляпе, колготах в крупную сетку и босоножках. Кадр построен так, будто Толкалина выходит из открытого окна. «Варьете — так варьете!» - начала актриса свой пост, посвященный гастролям в Карелии. Звезду восхитила природа региона и теплый прием публики.
Поклонников же поразила ее «горячая» фотография и соблазнительный образ. Фолловеры сравнили знаменитость с танцовщицей из «Мулен Руж» и поразились ее стройности и изяществу. Особенный восторг у фанатов вызвали «бесконечные» ноги 41-летней Толкалиной. «Фигура - просто загляденье!» - восхитились комментаторы.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:20