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Huawei выпустила 1 миллион смартфонов с ОС собственной разработки

Китайский технологический гигант компания Huawei выпустила 1 миллион смартфонов, работающих на операционной системе собственной разработки. Предварительное название ОС – HongMeng.
Huawei выпустила 1 миллион смартфонов с ОС собственной разработки

В данное время первые гаджеты на собственной операционной системе Huawei проходят этапы тестирования и проверки на работоспособность. Известно, что новая разработка компании поддерживает все приложения Android, но кроме этого имеет повышенные меры безопасности для сохранения конфиденциальности личных данных пользователя смартфона. Информация о том, доступны ли девайсы от Huawei на рынке уже сейчас, пока не разглашается.

Ранее в Huawei сообщали, что устройства с новой ОС могут стать доступными для приобретения осенью 2019 года или весной 2020-го. Инновационная операционная система поддерживается на разных устройствах – от смартфона до автомобиля.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:11

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