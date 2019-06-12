Ксения Бородина и Дарья Пынзарь отписались друг от друга в Instagram





Не секрет, что Бородину и Пынзарь на протяжении долгих лет связывала крепкая дружба, которая зародилась еще во время участия Дарьи в телестройке «Дом-2», на которой Ксения по-прежнему является наставником. Даже после того, как блондинка с возлюбленным решила отправиться в «свободное плаванье», телезнаменитости продолжали поддерживать связь, созванивались и приезжали друг к другу в гости.Отметим, что подписчиков Пынзарь и Бородиной всегда удивляло, как звездам «Дома-2» удается поддерживать теплые отношения даже на таком расстоянии, ведь, как известно, сейчас Дарья проживает со своим семейством в Турции, а Ксения по-прежнему является москвичкой.Впрочем, по всей видимости, Пынзарь и Бородина не так давно серьезно поругались. Теперь Дарья и Ксения даже отписались друг от друга в социальных сетях. Что произошло между подружками, до сих пор остается загадкой, а знаменитости по-прежнему ничего не отвечают фолловерам на их вопросы.Нужно сказать, что между Бородиной и Пынзарь и раньше не единожды «пробегала» черная кошка, однако тогда ссоры были незначительными. Во всяком случае, Дарья и Ксения не спешили отписываться друг от друга в Instagram. Сейчас фанаты надеются на то, что подругам и в этот раз удастся найти общий язык.