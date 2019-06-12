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Рэпер L'One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом

Известный исполнитель Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, в Instagram-аккаунте подтвердил информацию об уходе из Black Star. Рэпер пожаловался, что лейбл, принадлежащий Тимати, хотел «закрыть» ему рот и грозит забрать его песни.
Рэпер L'One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом

Знаменитость «расстался» с компанией BlackStar 16 марта. Артист благодарен профессионалам, помогавшим ему творить на протяжении семи лет. Однако рэпер L'One расстроен намерением лейбла Тимати лишить его имени и написанных им композиций. Экс-коллеги, заявил музыкант, хотят забрать у него возможность выступать, чтобы «закрыть» ему рот и не дать раскрыть обществу информацию, которой он обладает. Хип-хоп-исполнитель не намерен молчать и готов бороться за правду до конца.

L'One поблагодарил поклонников за поддержку своего творчества. Горозия подчеркнул: BlackStar хочет лишить песен его, но не сможет забрать их у преданной ему аудитории. Рэпер решил сделать небольшую передышку, чтобы с новыми силами окунуться в музыку, возможно, он займется продюсированием.
Рэпер L'One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом

Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот». Он волен рассказывать, что угодно, в любом интервью. Однако, согласно контракту с лейблом, все песни, созданные в период работы с Black Star, принадлежат компании.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:47

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