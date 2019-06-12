Рэпер L'One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом





Знаменитость «расстался» с компанией BlackStar 16 марта. Артист благодарен профессионалам, помогавшим ему творить на протяжении семи лет. Однако рэпер L'One расстроен намерением лейбла Тимати лишить его имени и написанных им композиций. Экс-коллеги, заявил музыкант, хотят забрать у него возможность выступать, чтобы «закрыть» ему рот и не дать раскрыть обществу информацию, которой он обладает. Хип-хоп-исполнитель не намерен молчать и готов бороться за правду до конца.L'One поблагодарил поклонников за поддержку своего творчества. Горозия подчеркнул: BlackStar хочет лишить песен его, но не сможет забрать их у преданной ему аудитории. Рэпер решил сделать небольшую передышку, чтобы с новыми силами окунуться в музыку, возможно, он займется продюсированием.Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот». Он волен рассказывать, что угодно, в любом интервью. Однако, согласно контракту с лейблом, все песни, созданные в период работы с Black Star, принадлежат компании.