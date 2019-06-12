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Тиль Линдеманн в Мюнхене сломал челюсть навязчивому фанату

Немецкий музыкант и автор текстов песен, фронтмен металл-группы Rammstein Тиль Линдеманн в ходе завязавшейся потасовки сломал челюсть навязчивому фанату. Скандальный инцидент произошёл в отеле Bayerischer Hof (Мюнхен).
Тиль Линдеманн в Мюнхене сломал челюсть навязчивому фанату

Тиль Линдеманн вместе с музыкантами коллектива Rammstein приехал в Мюнхен и остановился в отеле. Вечер в компании друзей и спутницы по имени Лана он проводил в баре, где к нему подошёл один из постояльцев гостиницы с просьбой сделать совместное фото. Музыкант в просьбе отказал, тогда мужчина начал словесно оскорблять знакомую Линдеманна. Возникла потасовка, в ходе которой вокалист Ramstein нанёс оппоненту удал локтём в челюсть, сообщают «Вести» со ссылкой на зарубежное издание.

В результате драки назойливый фанат получил перелом челюсти, а работники фешенебельной гостиницы вызвали правоохранителей. Пострадавший написал заявление в органы правопорядка о причинении физических повреждений. Сам Тиль Линдеманн произошедший инцидент пока не комментирует.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:36

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