Тиль Линдеманн в Мюнхене сломал челюсть навязчивому фанату
Немецкий музыкант и автор текстов песен, фронтмен металл-группы Rammstein Тиль Линдеманн в ходе завязавшейся потасовки сломал челюсть навязчивому фанату. Скандальный инцидент произошёл в отеле Bayerischer Hof (Мюнхен).
Тиль Линдеманн вместе с музыкантами коллектива Rammstein приехал в Мюнхен и остановился в отеле. Вечер в компании друзей и спутницы по имени Лана он проводил в баре, где к нему подошёл один из постояльцев гостиницы с просьбой сделать совместное фото. Музыкант в просьбе отказал, тогда мужчина начал словесно оскорблять знакомую Линдеманна. Возникла потасовка, в ходе которой вокалист Ramstein нанёс оппоненту удал локтём в челюсть, сообщают «Вести» со ссылкой на зарубежное издание.
В результате драки назойливый фанат получил перелом челюсти, а работники фешенебельной гостиницы вызвали правоохранителей. Пострадавший написал заявление в органы правопорядка о причинении физических повреждений. Сам Тиль Линдеманн произошедший инцидент пока не комментирует.
Тиль Линдеманн вместе с музыкантами коллектива Rammstein приехал в Мюнхен и остановился в отеле. Вечер в компании друзей и спутницы по имени Лана он проводил в баре, где к нему подошёл один из постояльцев гостиницы с просьбой сделать совместное фото. Музыкант в просьбе отказал, тогда мужчина начал словесно оскорблять знакомую Линдеманна. Возникла потасовка, в ходе которой вокалист Ramstein нанёс оппоненту удал локтём в челюсть, сообщают «Вести» со ссылкой на зарубежное издание.
В результате драки назойливый фанат получил перелом челюсти, а работники фешенебельной гостиницы вызвали правоохранителей. Пострадавший написал заявление в органы правопорядка о причинении физических повреждений. Сам Тиль Линдеманн произошедший инцидент пока не комментирует.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:36