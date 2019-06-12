Тиль Линдеманн в Мюнхене сломал челюсть навязчивому фанату

Тиль Линдеманн вместе с музыкантами коллектива Rammstein приехал в Мюнхен и остановился в отеле. Вечер в компании друзей и спутницы по имени Лана он проводил в баре, где к нему подошёл один из постояльцев гостиницы с просьбой сделать совместное фото. Музыкант в просьбе отказал, тогда мужчина начал словесно оскорблять знакомую Линдеманна. Возникла потасовка, в ходе которой вокалист Ramstein нанёс оппоненту удал локтём в челюсть, сообщают «Вести» со ссылкой на зарубежное издание.В результате драки назойливый фанат получил перелом челюсти, а работники фешенебельной гостиницы вызвали правоохранителей. Пострадавший написал заявление в органы правопорядка о причинении физических повреждений. Сам Тиль Линдеманн произошедший инцидент пока не комментирует.