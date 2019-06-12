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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко похвастались «деликатесами», которые они попробовали в Турции

«Брендовое» семейство телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко продолжает наслаждаться отпуском в Турции. Молодые родители похвастались на странице в Instagram «деликатесами», которые им посчастливилось попробовать на отдыхе.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко похвастались «деликатесами», которые они попробовали в Турции

Поездка на отдых для семейной пары Рапунцель и Дмитренко стала очередным поводом устроить на съемочной площадке разборки. Известно, что Ольге с большим трудом, но все-таки удалось выпросить у Дмитренко 200 тысяч рублей, чтобы приобрести путевку в Турцию.

На данный момент Рапунцель и Дмитренко наслаждаются солнцем и морем, а всем происходящим в отпуске не забывают делиться с фанатами. Сейчас странички в Instagram «брендов» буквально пестрят яркими фото, видео и Stories, которые, как выяснилось, немного удивляют фолловеров.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко похвастались «деликатесами», которые они попробовали в Турции

Дело в том, что на днях Дмитренко и Рапунцель опубликовали в личных микроблогах «деликатесы», которые, по их словам, им посчастливилось отведать в Турции. Из Stories можно сделать вывод, что ничем особенным на отдыхе Оля и Дима не питаются, однако для семейства эти угощения почему-то кажутся настоящими лакомствами.

Также подписчиков удивило то, насколько много еды Дмитренко заказал только для себя, что может значить лишь одно - Дима на самом деле решил хорошо отдохнуть и напрочь позабыл о бюджете.

Отметим, что читатели подняли участников реалити-шоу «Дом-2» в социальных сетях на смех. По словам пользователей Сети, на месте тех людей, которые сейчас окружают Рапунцель и Дмитренко, они бы сделали вывод, что парочка пытается наесться впрок.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:57

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