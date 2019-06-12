Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес ответила фанатам на просьбы простить Виктора Литвинова
Экс-героиня телестройки «Дом-2» Татьяна Мусульбес наконец-то ответила многочисленным поклонникам, которые просили ее простить Виктора Литвинова. По словам длинноволосой красавицы, ее до сих пор удивляют пользователи Сети, которые, не зная, почему они поссорились с мужем, просят ее простить его.
Сейчас для семейства Мусульбес и Литвинова наступила «черная полоса». Не так давно в социальных сетях появились слухи о том, что Татьяна и Виктор планируют развестись, однако парочка никак не комментировала эту информацию.
Подтвердил слухи о том, что они на самом деле крупно поскандалили, сам Литвинов, обратившись к подписчикам с просьбой помочь ему «вымолить» прощение у Мусульбес. Судя по всему, фолловеры решили помочь Виктору и буквально забросали Татьяну сообщениями, в которых просили дать возлюбленному еще один шанс.
Как бы то ни было, но до недавнего времени Мусульбес попросту игнорировала все комментарии и послания интернет-пользователей. И лишь на днях ответила одной из подписчиц. Поклонница поинтересовалась у экс-участницы «Дома-2», все ли у них хорошо с Литвиновым, на что Татьяна ответила отрицательно.
По словам Мусульбес, Литвинову в действительности не нужно ее прощение. Также Татьяна указала на то, что не понимает читателей, которые просят ее о чем-то, не зная, что произошло.
Мусульбес отметила, что отвечает поклоннице не со злостью, просто ей на самом деле сложно понять все происходящее.
Сейчас для семейства Мусульбес и Литвинова наступила «черная полоса». Не так давно в социальных сетях появились слухи о том, что Татьяна и Виктор планируют развестись, однако парочка никак не комментировала эту информацию.
Подтвердил слухи о том, что они на самом деле крупно поскандалили, сам Литвинов, обратившись к подписчикам с просьбой помочь ему «вымолить» прощение у Мусульбес. Судя по всему, фолловеры решили помочь Виктору и буквально забросали Татьяну сообщениями, в которых просили дать возлюбленному еще один шанс.
Как бы то ни было, но до недавнего времени Мусульбес попросту игнорировала все комментарии и послания интернет-пользователей. И лишь на днях ответила одной из подписчиц. Поклонница поинтересовалась у экс-участницы «Дома-2», все ли у них хорошо с Литвиновым, на что Татьяна ответила отрицательно.
По словам Мусульбес, Литвинову в действительности не нужно ее прощение. Также Татьяна указала на то, что не понимает читателей, которые просят ее о чем-то, не зная, что произошло.
«Мне одной кажется это странным?» - спросила звезда «Дома-2».
Мусульбес отметила, что отвечает поклоннице не со злостью, просто ей на самом деле сложно понять все происходящее.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:07