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Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес ответила фанатам на просьбы простить Виктора Литвинова

Экс-героиня телестройки «Дом-2» Татьяна Мусульбес наконец-то ответила многочисленным поклонникам, которые просили ее простить Виктора Литвинова. По словам длинноволосой красавицы, ее до сих пор удивляют пользователи Сети, которые, не зная, почему они поссорились с мужем, просят ее простить его.

Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес ответила фанатам на просьбы простить Виктора Литвинова

Сейчас для семейства Мусульбес и Литвинова наступила «черная полоса». Не так давно в социальных сетях появились слухи о том, что Татьяна и Виктор планируют развестись, однако парочка никак не комментировала эту информацию.

Подтвердил слухи о том, что они на самом деле крупно поскандалили, сам Литвинов, обратившись к подписчикам с просьбой помочь ему «вымолить» прощение у Мусульбес. Судя по всему, фолловеры решили помочь Виктору и буквально забросали Татьяну сообщениями, в которых просили дать возлюбленному еще один шанс.

Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес ответила фанатам на просьбы простить Виктора Литвинова

Как бы то ни было, но до недавнего времени Мусульбес попросту игнорировала все комментарии и послания интернет-пользователей. И лишь на днях ответила одной из подписчиц. Поклонница поинтересовалась у экс-участницы «Дома-2», все ли у них хорошо с Литвиновым, на что Татьяна ответила отрицательно.

По словам Мусульбес, Литвинову в действительности не нужно ее прощение. Также Татьяна указала на то, что не понимает читателей, которые просят ее о чем-то, не зная, что произошло.

«Мне одной кажется это странным?» - спросила звезда «Дома-2».


Мусульбес отметила, что отвечает поклоннице не со злостью, просто ей на самом деле сложно понять все происходящее.

Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес ответила фанатам на просьбы простить Виктора Литвинова



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:07

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