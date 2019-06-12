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Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова похвасталась, что научила сына кататься на двухколесном велосипеде

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Евгения Феофилактова похвасталась поклонникам успехами своего единственного наследника. По словам длинноволосой красавицы, ее 6-летний сын наконец-таки освоил двухколесный велосипед.

Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова похвасталась, что научила сына кататься на двухколесном велосипеде

Как оказалось, не только «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко «использует» наследников, чтобы в очередной раз привлечь к своим персонам внимание. В числе таких «проектных» родителей находится и Евгения Феофилактова, которая время от времени, но все-таки делится с фанатами достижениями своего сына Даниэля.

На днях Феофилактова сообщила подписчикам, что ее 6-летний наследник научился ездить на двухколесном велосипеде, и в этом только ее заслуга. В этот раз Евгения опять не упустила возможности «бросить камень в огород» бывшего супруга Антона Гусева, указав на то, что мужчине попросту все равно на родного сына.

Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова похвасталась, что научила сына кататься на двухколесном велосипеде

По словам Феофилактовой, ей очень печально от того, что Даниэля вынуждена учить ездить на велосипеде именно она, а не отец, как в других полноценных семьях. Судя по всему, Евгения понимала, что сейчас на нее могут наброситься недоброжелатели с заявлениями о том, что мальчик уже взрослый и езде на подобном средстве передвижения нужно было учить его еще раньше.

Феофилактова отметила, что сейчас планирует приобрести сыну новенький велосипед, так как тот, что у них есть, не очень хорошо подходит для этого нехитрого искусства. К слову, поклонников Евгении восхитило стремление молодой мамочки целиком и полностью заменить сыну отца.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:27

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