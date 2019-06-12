Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова похвасталась, что научила сына кататься на двухколесном велосипеде





Как оказалось, не только «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко «использует» наследников, чтобы в очередной раз привлечь к своим персонам внимание. В числе таких «проектных» родителей находится и Евгения Феофилактова, которая время от времени, но все-таки делится с фанатами достижениями своего сына Даниэля.На днях Феофилактова сообщила подписчикам, что ее 6-летний наследник научился ездить на двухколесном велосипеде, и в этом только ее заслуга. В этот раз Евгения опять не упустила возможности «бросить камень в огород» бывшего супруга Антона Гусева, указав на то, что мужчине попросту все равно на родного сына.По словам Феофилактовой, ей очень печально от того, что Даниэля вынуждена учить ездить на велосипеде именно она, а не отец, как в других полноценных семьях. Судя по всему, Евгения понимала, что сейчас на нее могут наброситься недоброжелатели с заявлениями о том, что мальчик уже взрослый и езде на подобном средстве передвижения нужно было учить его еще раньше.Феофилактова отметила, что сейчас планирует приобрести сыну новенький велосипед, так как тот, что у них есть, не очень хорошо подходит для этого нехитрого искусства. К слову, поклонников Евгении восхитило стремление молодой мамочки целиком и полностью заменить сыну отца.