Ксения Бородина осудила сына Бари Алибасова за селфи с очнувшимся после медикаментозного сна отцом





Не секрет, что уже на протяжении недели журналисты и поклонники Бари Алибасова внимательно следят за состоянием 72-летнего музыкального продюсера, который на сегодняшний день по-прежнему находится в московском НИИ имени Склифосовского. За это время в СМИ появлялись различные шокирующие сведения о самочувствии звезды, которые тут же были опровергнуты директором артиста.Вчера Бари Алибасов пришел в себя, однако заслуженный артист РФ ничего не помнит. Наследник звезды решил тут же сделать фотографию с отцом и обнародовать ее в Сеть. На фото продюсер с сыном улыбаются, что фанаты посчитали хорошим знаком.Впрочем, как оказалось, не всем понравились кадры Алибасова на больничной койке. Так, свое недовольство поспешила высказать Ксения Бородина, которая опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories.Телеведущая «Дома-2» осудила наследника Алибасова за то, что он сделал селфи с отцом, когда тот все еще находится в таком состоянии.Нужно сказать, что многие поклонники Ксении Бородиной согласились с ней. По мнению фолловеров, такие фотографии нельзя выкладывать в Сеть, даже если сын Алибасова сделал их от радости, что отец пришел в себя.