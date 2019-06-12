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«Руки в кровь разбивает»: Андрей Черкасов рассказал о «кровавых» событиях на «Доме-2», которые покажут в эфире через неделю

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов рассказал поклонникам проекта о «кровавых» происшествиях в Периметре, которые выйдут в эфир только через 7 дней. По словам телезнаменитости, на съемочной площадке появился очень хороший парень.

«Руки в кровь разбивает»: Андрей Черкасов рассказал о «кровавых» событиях на «Доме-2», которые покажут в эфире через неделю

Эпизоды будущих эфиров, как видно, настолько задели Черкасова, что он сразу же после тет-а-тетов на телестройке «Дом-2» решил записать видео для преданных фанатов проекта. На записи Андрей пытается объяснить зрителям свое взбудораженное эмоциональное состояние.

По словам Черкасова, он на самом деле очень переживает за одного из героев реалити-шоу «Дом-2», который не так давно появился на Поляне. Выяснилось, что парня предала избранница.

«Руки в кровь разбивает»: Андрей Черкасов рассказал о «кровавых» событиях на «Доме-2», которые покажут в эфире через неделю

«Через неделю, мне кажется, вы увидите такую ситуацию, к которой не сможете остаться равнодушными. У нас там парень так влюбился, до слез. Руки в кровь разбивает. Окружил девушку заботой, вниманием, теплом, а она этого не оценила! Не оценила и предала его!» - рассказал телеведущий «Дома-2».


Как утверждает Черкасов, этот парень уж точно заслуживает только уважения. Также Андрей указал на то, что просто-таки убежден в том, что совсем скоро именно к этому герою реалити-шоу начнет приходить очень много девушек, которые увидят через экран своих телевизоров, что на телестройке есть «настоящий» и «искренний» участник, который умеет любить.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:05

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