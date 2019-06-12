«Руки в кровь разбивает»: Андрей Черкасов рассказал о «кровавых» событиях на «Доме-2», которые покажут в эфире через неделю

«Через неделю, мне кажется, вы увидите такую ситуацию, к которой не сможете остаться равнодушными. У нас там парень так влюбился, до слез. Руки в кровь разбивает. Окружил девушку заботой, вниманием, теплом, а она этого не оценила! Не оценила и предала его!» - рассказал телеведущий «Дома-2».



