"Пищевод серьезно пострадал": Андрей Разин считает, что Бари Алибасов не сможет жить прежней жизнью
Андрей Разин в личном блоге в Instagram рассказал о перспективах вышедшего из комы Бари Алибасова. Продюсер "Ласкового мая" считает, что жить прежней жизнью создатель коллектива "На-На" уже никогда не сможет.
Знаменитость разместил у себя на странице пост, где пишет о состоянии Бари Каримовича. Несмотря на то, что он вышел из комы, его состояние оставляет желать лучшего. "Пищевод очень серьезно пострадал", - пишет Андрей Разин.
Бари Алибасов не сможет вернуться к прежней жизни. Разин признался, что он и его команда молятся о выздоровлении мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной. Артист вышел из комы спустя пять дней. Медицинские специалисты не давали каких-либо прогнозов на счет здоровья пациента. По словам сына музыканта, звезда никого не узнает и ничего не помнит в настоящий момент.
Знаменитость разместил у себя на странице пост, где пишет о состоянии Бари Каримовича. Несмотря на то, что он вышел из комы, его состояние оставляет желать лучшего. "Пищевод очень серьезно пострадал", - пишет Андрей Разин.
Бари Алибасов не сможет вернуться к прежней жизни. Разин признался, что он и его команда молятся о выздоровлении мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной. Артист вышел из комы спустя пять дней. Медицинские специалисты не давали каких-либо прогнозов на счет здоровья пациента. По словам сына музыканта, звезда никого не узнает и ничего не помнит в настоящий момент.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:28