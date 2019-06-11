"Пищевод серьезно пострадал": Андрей Разин считает, что Бари Алибасов не сможет жить прежней жизнью

Знаменитость разместил у себя на странице пост, где пишет о состоянии Бари Каримовича. Несмотря на то, что он вышел из комы, его состояние оставляет желать лучшего. "Пищевод очень серьезно пострадал", - пишет Андрей Разин.Бари Алибасов не сможет вернуться к прежней жизни. Разин признался, что он и его команда молятся о выздоровлении мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной. Артист вышел из комы спустя пять дней. Медицинские специалисты не давали каких-либо прогнозов на счет здоровья пациента. По словам сына музыканта, звезда никого не узнает и ничего не помнит в настоящий момент.