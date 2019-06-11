На пресс-конференции столичного Депобразования расскажут о Московском международном форуме «Город образования»
В ближайший четверг (13 июня) столичный Департамент образования и науки проведет пресс-конференцию. В ее рамках подробное обсуждение получит программа событий Московского международного форума «Город образования», который будет проходить на территории мегаполиса с 29 августа по 1 сентября текущего года. Об этом сообщает портал столичного мэра.
В ходе грядущего мероприятия его участники обсудят нововведения и ключевые мероприятия деловой и событийной программы форума, поговорят о том, кто собирается его посетить. Также они затронут вопросы расширения международной повестки форума и перспективы развития международных связей.
По завершении пресс-конференции пройдет открытое для присутствия представителей СМИ еженедельное селекторное совещание столичного Депобразования. Глава ведомства, министр Правительства Москвы Исаак Калина ответит на вопросы журналистов по теме этого мероприятия.
В ходе грядущего мероприятия его участники обсудят нововведения и ключевые мероприятия деловой и событийной программы форума, поговорят о том, кто собирается его посетить. Также они затронут вопросы расширения международной повестки форума и перспективы развития международных связей.
По завершении пресс-конференции пройдет открытое для присутствия представителей СМИ еженедельное селекторное совещание столичного Депобразования. Глава ведомства, министр Правительства Москвы Исаак Калина ответит на вопросы журналистов по теме этого мероприятия.
Общество
Добавил: Инна Сегодня, 20:18