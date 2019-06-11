На пресс-конференции столичного Депобразования расскажут о Московском международном форуме «Город образования»





В ходе грядущего мероприятия его участники обсудят нововведения и ключевые мероприятия деловой и событийной программы форума, поговорят о том, кто собирается его посетить. Также они затронут вопросы расширения международной повестки форума и перспективы развития международных связей.По завершении пресс-конференции пройдет открытое для присутствия представителей СМИ еженедельное селекторное совещание столичного Депобразования. Глава ведомства, министр Правительства Москвы Исаак Калина ответит на вопросы журналистов по теме этого мероприятия.