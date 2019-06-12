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Американский летчик рассказал о продолжающихся встречах с НЛО по всему миру

Встречи американских летчиков с НЛО, как заявил пилот F/A-18 Super Райан Грэйвз, продолжаются. Предположительно, инопланетные корабли до сих пор преследуют авианосцы и морскую авиацию США во время зарубежных походов.
Американский летчик рассказал о продолжающихся встречах с НЛО по всему миру

В конце нынешней весны журналисты The New York Times пообщались с американскими летчиками, ставшими свидетелями полетов НЛО у восточного побережья США в 2015 году. Райан Грэйвз отметил, такие явления можно назвать глобальными, поскольку наблюдаются не только в Америке, но и в других регионах Земли. Пилоты столкнулись с, предположительно, инопланетными звездолетами над акваторией Средиземного моря. Неопознанные объекты попадали на радары воздушных судов в Персидском заливе, где рабочая нагрузка у летчиков очень высока. Однако в этом регионе Грэйвз заметил радиолокационные сигналы от НЛО, похожие на наблюдавшиеся у побережья США.

Издание NYT раньше сообщало, что с весны 2015 года американские пилоты не встречались с загадочными летательными аппаратами. Однако заявление летчика противоречит этим сведениям. Военные из американской эскадрильи «Красные потрошители», развернутой за рубежом, регулярно замечали полеты НЛО. Журналисты считают, что описанные летчиком явления могут быть тестированием чрезвычайно секретных технологий, принадлежащих США и ряду других государств. Окончательных объяснений данным инцидентам пока нет.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:13

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