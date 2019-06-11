АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали надежные автомобили с пробегом в 500 тысяч км
EUR 73.21 USD 64.79
Курс валют на 11.06.2019

Специалист рассказала об опасности сидячей работы для ягодиц

Тренер и преподавательница физкультуры из Австралии Мелинда Нортон рассказала, чем опасна постоянная сидячая работа. Специалист объяснила: "офисная" позиция ослабляет мышцы ягодиц, что неблагоприятно влияет на осанку, вес и здоровье.

Специалист рассказала об опасности сидячей работы для ягодиц

В интервью изданию Daily Mail эксперт сообщила, что для человека очень важную роль играет глютеальная мышца. Если большую часть времени индивид проводит в сидячем положении, то это ведет к напряжению бедренных мышц и затруднению активации ягодичных. Последнее нарушает движения таза, приводит к зажиму в нижней области спины, что в дальнейшем становится причиной боли в спине.

Нортон рекомендует "сидячим" работникам бороться с дряблостью ягодиц с помощью выполнения ягодичного моста, глубоких приседаний, выпадов, тяги. Эти упражнения тренер называет очень эффективными, но только, если разминка будет регулярной.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалист рассказала об опасности
Эспрессо подавляет непроизвольные
HTC презентовал недорогой смартфон
Звезда «Дома-2» Елена Беркова в «голом»
Маруся и «Дом-2»: Ксения Бородина
Анна Семенович использует уколы красоты
Медики рассказали об опасности офисных
Певица Глюкоза показала фанатам новое
Названы опасные и полезные для загара
Промсвязьбанк запускает для клиентов
На Ставрополье в ДТП погиб 87-летний
Дмитрий Нагиев исполнит роль Остапа
СМИ Германии назвали новую российскую
Бывший супруг Галины Беляевой Эмиль
Изменение климата может поменять время
Рианна рассказала, что мечтает о
В Сети опубликованы новые снимки Nissan
Антон Гусев уверяет, что не имеет
В Великобритании в склепе церкви найден
Звезда «Дома-2» Наталья Варвина
Ольга Бузова вышла в свет в платье из
В могиле воина майя обнаружили два
Алена Водонаева: «Наследникам Джоли
Ученые нашли тоннель, ведущий к
Станислав Садальский считает чудом
Bentley официально представил новый
«Это моя девушка!»: Олег Майами опять
Парапсихолог раскритиковал список от
Подруга финалиста «Голоса» Алексея
На Западе составили ТОП-3 лучших
Просмотреть все новости