Специалист рассказала об опасности сидячей работы для ягодиц





В интервью изданию Daily Mail эксперт сообщила, что для человека очень важную роль играет глютеальная мышца. Если большую часть времени индивид проводит в сидячем положении, то это ведет к напряжению бедренных мышц и затруднению активации ягодичных. Последнее нарушает движения таза, приводит к зажиму в нижней области спины, что в дальнейшем становится причиной боли в спине.Нортон рекомендует "сидячим" работникам бороться с дряблостью ягодиц с помощью выполнения ягодичного моста, глубоких приседаний, выпадов, тяги. Эти упражнения тренер называет очень эффективными, но только, если разминка будет регулярной.