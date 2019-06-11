Специалист рассказала об опасности сидячей работы для ягодиц
Тренер и преподавательница физкультуры из Австралии Мелинда Нортон рассказала, чем опасна постоянная сидячая работа. Специалист объяснила: "офисная" позиция ослабляет мышцы ягодиц, что неблагоприятно влияет на осанку, вес и здоровье.
В интервью изданию Daily Mail эксперт сообщила, что для человека очень важную роль играет глютеальная мышца. Если большую часть времени индивид проводит в сидячем положении, то это ведет к напряжению бедренных мышц и затруднению активации ягодичных. Последнее нарушает движения таза, приводит к зажиму в нижней области спины, что в дальнейшем становится причиной боли в спине.
Нортон рекомендует "сидячим" работникам бороться с дряблостью ягодиц с помощью выполнения ягодичного моста, глубоких приседаний, выпадов, тяги. Эти упражнения тренер называет очень эффективными, но только, если разминка будет регулярной.
В интервью изданию Daily Mail эксперт сообщила, что для человека очень важную роль играет глютеальная мышца. Если большую часть времени индивид проводит в сидячем положении, то это ведет к напряжению бедренных мышц и затруднению активации ягодичных. Последнее нарушает движения таза, приводит к зажиму в нижней области спины, что в дальнейшем становится причиной боли в спине.
Нортон рекомендует "сидячим" работникам бороться с дряблостью ягодиц с помощью выполнения ягодичного моста, глубоких приседаний, выпадов, тяги. Эти упражнения тренер называет очень эффективными, но только, если разминка будет регулярной.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:58