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Звезда «Дома-2» Елена Беркова в «голом» платье появилась на «Кинотавре»

Экс-участница телепроекта "Дом -2" Елена Беркова поразила всех на «Кинотавре».

Знаменитость уже не впервые посещает «Кинотавр». Видимо ей хочется себя показать, ну и на людей посмотреть.
Звезда «Дома-2» Елена Беркова в «голом» платье появилась на «Кинотавре»

А показывает себя экс-участница «Дома–2» как всегда оригинально. Оригинальность для нее – это дерзость, сексуальность и эпатаж.

Для своего очередного звездного выхода Беркова предпочла платье в уже привычном для нее вызывающем стиле. Образ знаменитости был представлен платьем-сеткой телесного цвета, расшитым серым кружевом. Последнего оказалось так мало, что одежда практически ничего не скрывала.

На самом деле её "голое платье" уже не особо удивило кого-то. Выглядело небрежно и дешево. У Берковой были и более шоковые образы. Но вниманием Беркову не обделили. Не зря же ее спутник Александр Путинцев так старательно и страстно обнимал звезду фильмов для взрослых перед вспышками камер. Он явно одобрил её очень не скромный образ. Путинцев также довольно позировал на камеру, не отставая от Елены.

Сейчас о нём есть мало информации. Александр старше Елены на 10 лет, значительную часть времени он прибывает в Таиланде. Преподавая онлайн-курсы, Путинцев зарабатывает на жизнь. А сама Лена представляет его, как успешного бизнесмена с хорошим достатком.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:33

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