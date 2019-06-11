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HTC презентовал недорогой смартфон Desire 19+ с тройной камерой и процессором MediaTek Helio P35

Тайваньская компания HTC презентовала недорогую новинку Desire 19+. Главными "изюминками" смартфона оказались тройная камера и процессор MediaTek Helio P35.

HTC презентовал недорогой смартфон Desire 19+ с тройной камерой и процессором MediaTek Helio P35

Гаждет Desire 19+ считается более простой моделью, в отличие от представленной U19e, однако может привлечь внимание многих любителей новинок HTC. Новое устройство может похвастаться 6,2-дюймовым экраном с каплевидным вырезом вверху и разрешением 720:1520 пикселей, функцией Face Unlock. "Бюджетник" имеет 16-мегапиксельную камеру для селфи-съемок и основную камеру с трехмодульной конфигурацией, представляющей из себя 13-, 8- и 5-мегапиксельные блоки.

Чипсет MediaTek Helio P35, функционирующий вместе с 4 или 6 ГБ "оперативки". Аппарат будет предлагаться с флеш-накопитем объемом в 64 и 128 ГБ. В оснащение Desire 19+ вошли слот для microSD и сканер дактилоскопии. Новинка работает на базе ОС Android 9 Pie с Sense UI. Флагман должен поступить в продажу в следующем месяце по цене от 280 до 380 евро.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:41

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