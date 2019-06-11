Анна Семенович использует уколы красоты
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович не скрывает, что каждые полгода колет ботокс. Ей приходится пользоваться популярной услугой современной косметологии из-за поперечной морщины на лбу.
«Косметолог называет эту морщину умной», – шутит Анна Семенович.
Артистка придерживается мнения, что все бьюти-процедуры необходимо проходить вовремя, чтобы потом не прибегать к более радикальным методам. Также Семенович регулярно проходит курс ручного массажа для лица. Она считает, что это один из самых эффективных и безопасных методов продления молодости кожи.
Певица серьезно относится не только к своей внешности, но и к вопросам замужества. Звезда уверена, что подобные решения должны быть взвешены и обдуманы.
«Косметолог называет эту морщину умной», – шутит Анна Семенович.
Артистка придерживается мнения, что все бьюти-процедуры необходимо проходить вовремя, чтобы потом не прибегать к более радикальным методам. Также Семенович регулярно проходит курс ручного массажа для лица. Она считает, что это один из самых эффективных и безопасных методов продления молодости кожи.
Певица серьезно относится не только к своей внешности, но и к вопросам замужества. Звезда уверена, что подобные решения должны быть взвешены и обдуманы.
ШоуБиз
Добавил: Куян Екатерина Сегодня, 19:18