АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали надежные автомобили с пробегом в 500 тысяч км
EUR 73.21 USD 64.79
Курс валют на 11.06.2019

Анна Семенович использует уколы красоты

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович не скрывает, что каждые полгода колет ботокс. Ей приходится пользоваться популярной услугой современной косметологии из-за поперечной морщины на лбу.
Анна Семенович использует уколы красоты

«Косметолог называет эту морщину умной», – шутит Анна Семенович.

Артистка придерживается мнения, что все бьюти-процедуры необходимо проходить вовремя, чтобы потом не прибегать к более радикальным методам. Также Семенович регулярно проходит курс ручного массажа для лица. Она считает, что это один из самых эффективных и безопасных методов продления молодости кожи.

Певица серьезно относится не только к своей внешности, но и к вопросам замужества. Звезда уверена, что подобные решения должны быть взвешены и обдуманы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Куян Екатерина Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалист рассказала об опасности
Эспрессо подавляет непроизвольные
HTC презентовал недорогой смартфон
Звезда «Дома-2» Елена Беркова в «голом»
Маруся и «Дом-2»: Ксения Бородина
Анна Семенович использует уколы красоты
Медики рассказали об опасности офисных
Певица Глюкоза показала фанатам новое
Названы опасные и полезные для загара
Промсвязьбанк запускает для клиентов
На Ставрополье в ДТП погиб 87-летний
Дмитрий Нагиев исполнит роль Остапа
СМИ Германии назвали новую российскую
Бывший супруг Галины Беляевой Эмиль
Изменение климата может поменять время
Рианна рассказала, что мечтает о
В Сети опубликованы новые снимки Nissan
Антон Гусев уверяет, что не имеет
В Великобритании в склепе церкви найден
Звезда «Дома-2» Наталья Варвина
Ольга Бузова вышла в свет в платье из
В могиле воина майя обнаружили два
Алена Водонаева: «Наследникам Джоли
Ученые нашли тоннель, ведущий к
Станислав Садальский считает чудом
Bentley официально представил новый
«Это моя девушка!»: Олег Майами опять
Парапсихолог раскритиковал список от
Подруга финалиста «Голоса» Алексея
На Западе составили ТОП-3 лучших
Просмотреть все новости