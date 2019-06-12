Эксперты выяснили сроки эксплуатации авто россиянами





На второй год эксплуатации транспортного средства его продают около 8% автовладельцев, а на третий - примерно 10%. Выходит, первые три года после обретения хозяина 21% машин меняют собственника. Согласно исследованию, почти треть продаж транспортных средств, купленных с «нуля», приходится на возраст 3-5 лет. К шестому году эксплуатации у первых владельцев остается 47% авто.В последующий период желание расстаться с любимой машиной понемногу остывает. На седьмой год решение продать свою «ласточку» принимают 7% автолюбителей, на восьмой и девятый - примерно по 5%, а на десятый - около 4%. По истечению десятилетнего срока верными своему транспортному средству остаются всего 17% россиян.