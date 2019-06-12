Эксперты выяснили сроки эксплуатации авто россиянами
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования выяснили, как быстро россияне готовы расстаться со своей машиной. Оказалось, в первый год после покупки автомобиль продают 3% владельцев.
На второй год эксплуатации транспортного средства его продают около 8% автовладельцев, а на третий - примерно 10%. Выходит, первые три года после обретения хозяина 21% машин меняют собственника. Согласно исследованию, почти треть продаж транспортных средств, купленных с «нуля», приходится на возраст 3-5 лет. К шестому году эксплуатации у первых владельцев остается 47% авто.
В последующий период желание расстаться с любимой машиной понемногу остывает. На седьмой год решение продать свою «ласточку» принимают 7% автолюбителей, на восьмой и девятый - примерно по 5%, а на десятый - около 4%. По истечению десятилетнего срока верными своему транспортному средству остаются всего 17% россиян.
На второй год эксплуатации транспортного средства его продают около 8% автовладельцев, а на третий - примерно 10%. Выходит, первые три года после обретения хозяина 21% машин меняют собственника. Согласно исследованию, почти треть продаж транспортных средств, купленных с «нуля», приходится на возраст 3-5 лет. К шестому году эксплуатации у первых владельцев остается 47% авто.
В последующий период желание расстаться с любимой машиной понемногу остывает. На седьмой год решение продать свою «ласточку» принимают 7% автолюбителей, на восьмой и девятый - примерно по 5%, а на десятый - около 4%. По истечению десятилетнего срока верными своему транспортному средству остаются всего 17% россиян.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:11