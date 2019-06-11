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Медики рассказали об опасности офисных кондиционеров

В жару многие сотрудники охлаждают воздух в офисе при помощи кондиционеров. Медики решили рассказать об опасностях использования данного устройства.
Медики рассказали об опасности офисных кондиционеров

В первую очередь речь идет о простуде, которая возникает из-за потоков прохладного воздуха из кондиционера. Для того, чтобы обезопасить себя, сотрудникам не следует сидеть под самим устройством, а средняя температура в помещении не должна быть ниже 18 градусов тепла. Особенную опасность представляет ситуация, когда человек заходит в офис из жары в прохладу, а появление пота еще больше усугубляет состояние здоровья.

Также во время работы кондиционера в помещении перемещается воздух с примесями аллергенов от пыли. Чтобы этого избежать следует регулярно чистить фильтры и выполнять проветривание.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:09

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