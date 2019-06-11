Медики рассказали об опасности офисных кондиционеров





В первую очередь речь идет о простуде, которая возникает из-за потоков прохладного воздуха из кондиционера. Для того, чтобы обезопасить себя, сотрудникам не следует сидеть под самим устройством, а средняя температура в помещении не должна быть ниже 18 градусов тепла. Особенную опасность представляет ситуация, когда человек заходит в офис из жары в прохладу, а появление пота еще больше усугубляет состояние здоровья.Также во время работы кондиционера в помещении перемещается воздух с примесями аллергенов от пыли. Чтобы этого избежать следует регулярно чистить фильтры и выполнять проветривание.