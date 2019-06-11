Певица Глюкоза показала фанатам новое фото в "сорочке"
Наталья Чистякова-Ионова, выступающая на сцене под сценическим именем Глюкоза, показала фанатам фото, где запечатлена в оранжевом тонком наряде. Подписчики назвали платье звезды "сорочкой".
Яркий кадр появился в аккаунте популярной российской исполнительницы в Instagram. Глюкоза позирует в легком летнем платье с декольте и белых кедах на фоне цветов. В описании к снимку певица кратко отметила: "Жду гостей". Большинству поклонников артистки понравился ее наряд, подчеркивающий стройную фигуру. Они оставили множество положительных комплиментов и назвали кумира "идеалом женской красоты" и "очарованием".
Новый образ звезды эстрады оценили не все. Некоторые назвали платье Глюкозы "ночнушкой", отметив, что в таком виде гостей не встречают, тем не менее, всего за несколько часов публикация поп-дивы набрала более 50 000 отметок "Нравится".
Яркий кадр появился в аккаунте популярной российской исполнительницы в Instagram. Глюкоза позирует в легком летнем платье с декольте и белых кедах на фоне цветов. В описании к снимку певица кратко отметила: "Жду гостей". Большинству поклонников артистки понравился ее наряд, подчеркивающий стройную фигуру. Они оставили множество положительных комплиментов и назвали кумира "идеалом женской красоты" и "очарованием".
Новый образ звезды эстрады оценили не все. Некоторые назвали платье Глюкозы "ночнушкой", отметив, что в таком виде гостей не встречают, тем не менее, всего за несколько часов публикация поп-дивы набрала более 50 000 отметок "Нравится".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00