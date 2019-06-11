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Промсвязьбанк запускает для клиентов МСБ акцию «Зарплата – это PROсто»

ПАО «Промсвязьбанк» анонсировал запуск акции «Зарплата – это PROсто», которая станет доступна для клиентов МСБ. Предприниматели могут стать её участниками в случае выполнения до 31 августа двух условий.
Промсвязьбанк запускает для клиентов МСБ акцию «Зарплата – это PROсто»

Они заключаются в необходимости заказа зарплатных карт своим работникам и начисления на них зарплат. Данный сервис не будет платным до тех пор, пока та или иная компания станет перечислять работникам денежные средства через Промсвязьбанк. Представителям МСБ, которые подключатся к указанному проекту на выгодных условиях, не потребуется оплачивать комиссию за данный сервис, выпуск банковских карт, зачисление на них денег.

Для подключения «Зарплаты PRO» неважно, сколько людей сотрудничает с компанией – даже если всего один. Время на перевод средств на карту – около минуты. Размер кэшбэка равен 1 %, причём он распространяется на все совершаемые покупки. Помимо этого, держатели карт в день смогут бесплатно снимать деньги в любых банкоматах, если сумма находится в пределах 3-150 тысяч, вдобавок ко всему – ежемесячно бескомиссионно переводить финансы в размере до 100 000 рублей.

«Подобные проекты очень удобны – и для предпринимательства, и для сотрудников. Компания экономит на комиссиях за обналичивание денег и оплату платёжных задач, а работники получают, наряду с кэшбэком, возможность оформления ипотечного кредита по уменьшенной ставке, которая доступна исключительно зарплатным клиентам нашего банка», – отметил Иннокентий Воловик, возглавляющий департамент продуктов и технологий МСБ ПАО. По словам представителя руководства отечественного госбанка, зарплатный проект – это очень выгодное предложение на рынке.

Подробности о «Зарплате PRO» опубликованы здесь.



 
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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:46

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