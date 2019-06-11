Промсвязьбанк запускает для клиентов МСБ акцию «Зарплата – это PROсто»

«Подобные проекты очень удобны – и для предпринимательства, и для сотрудников. Компания экономит на комиссиях за обналичивание денег и оплату платёжных задач, а работники получают, наряду с кэшбэком, возможность оформления ипотечного кредита по уменьшенной ставке, которая доступна исключительно зарплатным клиентам нашего банка», – отметил Иннокентий Воловик, возглавляющий департамент продуктов и технологий МСБ ПАО. По словам представителя руководства отечественного госбанка, зарплатный проект – это очень выгодное предложение на рынке.





