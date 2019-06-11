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На Ставрополье в ДТП погиб 87-летний велосипедист

В Апанасенковском районе Ставрополья 10 июня в ДТП погиб 87-летний велосипедист. Пожилой мужчина пытался проскочить пересечение дорог, но попал под колеса авто.
На Ставрополье в ДТП погиб 87-летний велосипедист

Как сообщили в представительстве ПАСС СК, мужчина выехал не велосипеде с двора собственного дома и намеревался преодолеть оживленный перекресток. Пенсионер пропустил следовавший по трассе автомобиль и начал переезжать через дорогу, не заметив, мчавшуюся навстречу «десятку». Водитель ВАЗ-2110 сделал маневр, пытаясь объехать велосипед, но машина зацепила колесо. От удара пенсионер упал на проезжую часть и умер.

Первыми на инцидент отреагировали сотрудники ПАСС СК, поскольку пожарная часть находится недалеко от места, где произошло смертельное ДТП. Спасатели во избежание возгорания авто обесточили его. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти пожилого жителя Ставрополья и устанавливают степень вины каждого участника аварии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:42

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