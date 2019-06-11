Маруся и «Дом-2»: Ксения Бородина планирует сделать шоу семейным бизнесом

Поэтому ведущую «Дома-2» уже сейчас заботит их дальнейшая жизнь и то, чем ее дети будут зарабатывать в дальнейшем, когда вырастут. Возможно, Ксения уже решила, что в будущем ждет Марусю - ее старшую дочь.Не так давно в Instagram был опубликован пост, где Ксения рассказала про отдых в Турции, а также о своих наблюдениях: о том, что владельцами заведений в Турции являются люди, бизнес которым был передан от их родителей, а те, в свою очередь, получили его от своих родителей. Бородина была в изумлении от этого факта и делает ставку на то, что в скором времени такая же ситуация сформируется и в России.Об этом открытии Ксения говорила с таким интересом, что при прочтении текста можно невольно подумать, что телеведущая и сама не прочь бы сформировать семейный бизнес. Возможно, таковым Бородина видит шоу «Дом-2» в будущем.На данный момент Ксения очень сильно держится за место ведущей в телепроекте, нельзя исключать тот факт, что в дальнейшем она рассчитывает передать это место старшей дочери - Марусе.Видимо, в последнее время мысли о будущем Маруси занимают много места в голове матери. После рассуждений звезды о семейном бизнесе в личном Instagram-профиле был опубликован пост с рядом фотографий, которые были сделаны в раннем детстве девочки. Возможно, телезвезда задумывается о том, что время пролетает очень быстро, потому сейчас она обязана продумать все для светлого будущего для своей дочери.