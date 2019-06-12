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Стало известно о дате начала продаж токена Telegram

Токены Telegram появятся на платформе Liquid 10 июля. Ответственным за распределение монет Дурова выступит организация Gram Asia.
Стало известно о дате начала продаж токена Telegram

Криптовалюта будет доступна широкому кругу инвесторов, согласно условиям ограниченного листинга. Открыто ресурсы начнут реализовывать уже осенью. В настоящее время остается неизвестным, какое количество токенов можно приобрести. Нет информации и о стоимости криптомонет. Глава Liquid объяснил, что реализация Gram с помощью сторонней компании является официальной стратегией, позволяющей Telegram не нарушать законодательство.

После приобретения Gram покупатели не смогут осуществить их обмен на бирже до релиза, который будет объявлен осенью. В ряде стран инвесторы столкнутся с ограничением реализации токенов, а перед продажей им необходимо будет пройти проверку.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:09

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