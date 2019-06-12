Стало известно о дате начала продаж токена Telegram





Криптовалюта будет доступна широкому кругу инвесторов, согласно условиям ограниченного листинга. Открыто ресурсы начнут реализовывать уже осенью. В настоящее время остается неизвестным, какое количество токенов можно приобрести. Нет информации и о стоимости криптомонет. Глава Liquid объяснил, что реализация Gram с помощью сторонней компании является официальной стратегией, позволяющей Telegram не нарушать законодательство.После приобретения Gram покупатели не смогут осуществить их обмен на бирже до релиза, который будет объявлен осенью. В ряде стран инвесторы столкнутся с ограничением реализации токенов, а перед продажей им необходимо будет пройти проверку.