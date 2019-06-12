Стало известно о дате начала продаж токена Telegram
Токены Telegram появятся на платформе Liquid 10 июля. Ответственным за распределение монет Дурова выступит организация Gram Asia.
Криптовалюта будет доступна широкому кругу инвесторов, согласно условиям ограниченного листинга. Открыто ресурсы начнут реализовывать уже осенью. В настоящее время остается неизвестным, какое количество токенов можно приобрести. Нет информации и о стоимости криптомонет. Глава Liquid объяснил, что реализация Gram с помощью сторонней компании является официальной стратегией, позволяющей Telegram не нарушать законодательство.
После приобретения Gram покупатели не смогут осуществить их обмен на бирже до релиза, который будет объявлен осенью. В ряде стран инвесторы столкнутся с ограничением реализации токенов, а перед продажей им необходимо будет пройти проверку.
Криптовалюта будет доступна широкому кругу инвесторов, согласно условиям ограниченного листинга. Открыто ресурсы начнут реализовывать уже осенью. В настоящее время остается неизвестным, какое количество токенов можно приобрести. Нет информации и о стоимости криптомонет. Глава Liquid объяснил, что реализация Gram с помощью сторонней компании является официальной стратегией, позволяющей Telegram не нарушать законодательство.
После приобретения Gram покупатели не смогут осуществить их обмен на бирже до релиза, который будет объявлен осенью. В ряде стран инвесторы столкнутся с ограничением реализации токенов, а перед продажей им необходимо будет пройти проверку.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:09