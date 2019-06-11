Названы опасные и полезные для загара продукты





Избыточный ультрафиолет повреждает клетки дермы, провоцируя ее преждевременное старение и повышая вероятность возникновения меланомы. Некоторые продукты влияют на восприятие кожным покровом ультрафиолета, на загар и защищенность от прямых лучей.Обезопасить кожу от агрессивного солнца помогает пища, насыщенная жирными кислотами типа омега-3 и омега -6. Такие полезные компоненты содержатся в жирных сортах рыбы, орехах, семечках, растительных маслах. Чехонина отметила, как важно употреблять эти продукты в умеренных количествах.Интенсивности загара способствует пища, обладающая фотосенсибилизирующим свойством. Восприимчивость кожи к ультрафиолету усилит инжир, морковь, яблоки, цитрусовые. Однако не следует забывать о вреде солнечных ожогов, нередко провоцирующих развитие рака.