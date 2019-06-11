Изменение климата может поменять время летних гроз





Специалисты смоделировали погоду в северной Франции, Западной Германии, а также ряде регионов Нидерландов, Бельгии и Люксембурга в условиях наблюдающихся сегодня изменений климата. Грозы возникают вследствие атмосферной конвекции, являющейся результатом атмосферной нестабильности из-за взаимодействия воздушных слоев с разными температурными показателями. Это провоцирует появление кучевых облаков и усиление ветра, а влага в некоторых слоях атмосферы может стать причиной грозы.Обычно подобный эффект наблюдается в послеобеденное время, но в условиях потепления количество утренних и ночных штормов с проливными дождями и молниями на территории Западной Европы может резко увеличиться. Исследование показало, изменение нестабильности в атмосфере, резче проявляющейся при больших выбросах парниковых газов, не отражает интенсивность гроз. Однако специалисты предупреждают о возможности частых экстремальных штормов, рождающихся вследствие ухудшения климата, в разных уголках Земли.