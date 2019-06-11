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В сети опубликованы новые снимки Nissan Juke

Компания Nissan тестирует перед премьерой новый автомобиль Juke. В Сети появились новые снимки новинки, спрятанной под слоем камуфляжного покрытия.
В сети опубликованы новые снимки Nissan Juke

Наличие защитной пленки не позволяет рассмотреть стилевые детали авто, однако другие особенности Nissan Juke экспертам все же удалось увидеть. Речь идет о том, что автомобиль получит другой дизайн, не похожий на Leaf, Nissan IMx или Nissan Gripz. Вместо «заползающих» на капот передних фар новинка получит узкие модули. Они станут визуальным продолжением V-образной радиаторной решетки, а круглые фары останутся на своем месте.

Эксперты заметили, что боковина машины выглядит иначе, по сравнению с актуальной моделью, и дополнена необычной выштамповкой. Основой Nissan Juke станет платформа CMF-B от хэтча Renault Clio. Предполагается, что новинка получит также новое шасси, гибридную или полностью электрическую версии.

Информации о дате презентации пока нет, но, по некоторым данным, событие произойдет в сентябре текущего года во время автосалона во Франкфурте. Сведения о продажах в РФ пока отсутствуют.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:46

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