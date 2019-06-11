В сети опубликованы новые снимки Nissan Juke
Компания Nissan тестирует перед премьерой новый автомобиль Juke. В Сети появились новые снимки новинки, спрятанной под слоем камуфляжного покрытия.
Наличие защитной пленки не позволяет рассмотреть стилевые детали авто, однако другие особенности Nissan Juke экспертам все же удалось увидеть. Речь идет о том, что автомобиль получит другой дизайн, не похожий на Leaf, Nissan IMx или Nissan Gripz. Вместо «заползающих» на капот передних фар новинка получит узкие модули. Они станут визуальным продолжением V-образной радиаторной решетки, а круглые фары останутся на своем месте.
Эксперты заметили, что боковина машины выглядит иначе, по сравнению с актуальной моделью, и дополнена необычной выштамповкой. Основой Nissan Juke станет платформа CMF-B от хэтча Renault Clio. Предполагается, что новинка получит также новое шасси, гибридную или полностью электрическую версии.
Информации о дате презентации пока нет, но, по некоторым данным, событие произойдет в сентябре текущего года во время автосалона во Франкфурте. Сведения о продажах в РФ пока отсутствуют.
Наличие защитной пленки не позволяет рассмотреть стилевые детали авто, однако другие особенности Nissan Juke экспертам все же удалось увидеть. Речь идет о том, что автомобиль получит другой дизайн, не похожий на Leaf, Nissan IMx или Nissan Gripz. Вместо «заползающих» на капот передних фар новинка получит узкие модули. Они станут визуальным продолжением V-образной радиаторной решетки, а круглые фары останутся на своем месте.
Эксперты заметили, что боковина машины выглядит иначе, по сравнению с актуальной моделью, и дополнена необычной выштамповкой. Основой Nissan Juke станет платформа CMF-B от хэтча Renault Clio. Предполагается, что новинка получит также новое шасси, гибридную или полностью электрическую версии.
Информации о дате презентации пока нет, но, по некоторым данным, событие произойдет в сентябре текущего года во время автосалона во Франкфурте. Сведения о продажах в РФ пока отсутствуют.
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:46