Дмитрий Нагиев исполнит роль Остапа Бендера в новой экранизации "12 стульев"

Для Петра Зеленова, снявшего "Легенду №17" и "Движение вверх", работа "12 стульев" станет дебютом в полнометражном кино. Съемки проекта стартовали на "Мосфильме", где почти 50 лет назад вышла в прокат легендарная одноименная экранизация Марка Захарова. Над комедийной картиной работают кинокомпания "Соливс" и центр "Прайм".Олег Урушев, являющийся генеральным продюсером проекта, рассказал, что кастинг для главных персонажей не проводился, так как роли были написаны под Назарова и Нагиева. Звезды экранов сразу согласились сниматься. Экранизация должна стать полным отражением событий произведения, где не будет "цензурных сокращений". В современной кинопостановке зрители смогут увидеть погони, екшн, яркие декорации и динамические действия героев.