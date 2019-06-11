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Дмитрий Нагиев исполнит роль Остапа Бендера в новой экранизации "12 стульев"

Знаменитый актер и телеведущий Дмитрий Нагиев исполнит роль "великого комбинатора" Остапа Бендера в новой экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев". В картине режиссера Петра Зеленова Кису Воробьянинова сыграет Дмитрий Назаров.

Дмитрий Нагиев исполнит роль Остапа Бендера в новой экранизации "12 стульев"

Для Петра Зеленова, снявшего "Легенду №17" и "Движение вверх", работа "12 стульев" станет дебютом в полнометражном кино. Съемки проекта стартовали на "Мосфильме", где почти 50 лет назад вышла в прокат легендарная одноименная экранизация Марка Захарова. Над комедийной картиной работают кинокомпания "Соливс" и центр "Прайм".

Олег Урушев, являющийся генеральным продюсером проекта, рассказал, что кастинг для главных персонажей не проводился, так как роли были написаны под Назарова и Нагиева. Звезды экранов сразу согласились сниматься. Экранизация должна стать полным отражением событий произведения, где не будет "цензурных сокращений". В современной кинопостановке зрители смогут увидеть погони, екшн, яркие декорации и динамические действия героев.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:34

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