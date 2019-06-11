Антон Гусев уверяет, что не имеет долгов перед сыном





Девушка говорила, что Антон задолжал немалую сумму денег в счет алиментов их общему сыну.Как сообщалось ранее, между Феофилактовой и Гусевым случился очередной конфликт, состоявшийся на одном известном ток-шоу, который привел к решению Евгении по смене фамилии для их общего с Антоном сына Даниэля.После нахлынувших на Евгению эмоций она решила раскрыть правду о том, каким на самом деле отцом является Антон в реальности. Далее с ее слов все узнали, что Антон, который зачастую представляет себя вполне успешным бизнесменом, на самом деле не имеет возможности даже оплачивать свои счета. Также Евгения поведала, что он задолжал ей и сыну крупную сумму денег по алиментам.В связи с последними опубликованными откровениями Гусева, может оказаться так, что слова Феофилактовой ложь. Известно, что сейчас Антон уже владеет всеми нужными документами от судебных исполнителей, также он готов к решительным действиям, обнародовать эти бумаги и доказать свою правоту.Гусев утверждает, что слова Феофилактовой о существовании долга в крупную сумму, сказаны лишь для того, что бы дискредитировать его честное имя.