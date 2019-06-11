В Великобритании в склепе церкви найден проломленный 700-летний череп





Судя по характерным проломам, человеку нанесли сильнейший удар по голове. На других останках, сложенных горой в подземной гробнице под действующим приходским сооружением, подобных повреждений не наблюдалось. Все они, как отмечают эксперты Университета Шеффилда, относятся к середине XIII века. Зал под церковью Святой Троицы, наполненный человеческими костями, обнаружили еще в XVII, но исследовать их начали только недавно. Специалисты предполагают, что в подвал сносили убитых в кровавой резне, в пользу чего свидетельствует проломленный череп.Подобный могильник, кроме склепа храма в Ротуэлле, нашли и в Сент-Леонарде в Хайте. Согласно древней легенде, гробница считалась потерянной на протяжении многих веков, пока ее не обнаружил могильщик.