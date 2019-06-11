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Звезда «Дома-2» Наталья Варвина путешествует с мужем по США

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Наталья Варвина в компании своего любимого супруга отправилась в путешествие. На сегодняшний день пара находится в Соединенных Штатах Америки.

Звезда «Дома-2» Наталья Варвина путешествует с мужем по США

После того, как Варвина решила отправиться в «свободное плаванье» и ушла за ворота реалити-шоу «Дом-2», она не перестала делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Стоит напомнить, что Наталья несколько лет назад вышла замуж за бывшего продюсера скандально-известного телепроекта – Алексея Михайловского.

Известно, что Варвиной так и не удалось воплотить в жизнь планы создать новое телевизионное шоу, которое бы могло составить конкуренцию одной из самых продолжительных телестроек в России. О таких намерениях Наталья не единожды говорила, когда после ухода за ворота стала педагогом на реалити-шоу по актерскому мастерству.

Звезда «Дома-2» Наталья Варвина путешествует с мужем по США

Что пошло не так и почему Варвина решила распрощаться со своей мечтой, до сих пор остается загадкой. Однако сейчас Наталья и Алексей решили посвятить время друг другу и отправились вместе путешествовать.

На данный момент пара находится в Соединенных Штатах Америки, о чем свидетельствуют посты и геолокация звезды «Дома-2». Однако преданные фанаты Варвиной, как оказалось, по-прежнему надеются на то, что Наталья все-таки не завершила свою телевизионную карьеру и совсем скоро вернется к своим недавним планам по созданию нового реалити-шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22

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