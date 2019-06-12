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Лариса Гузеева негативно относится к голодовкам ради похудения

Лариса Гузеева негативно отзывается о голодовках ради похудения. Она испробовала этот метод на себе и его эффективность ее не устроила. На этот раз она предпочла воспользоваться услугами профессионала.
Лариса Гузеева негативно относится к голодовкам ради похудения

Лариса Гузеева тщательно следит за своим внешним видом, ведь, как известно, это визитная карточка любого артиста. В своем микроблоге Instagram телеведущая рассказала, что постоянно совершает одни и те же ошибки в своих попытках похудеть. Она садится на разнообразные диеты, с помощью которых ей удается сбросить некоторое количество килограмм, а потом она набирает в два раза больше, чем ушло. И бороться с этим «приобретением» еще сложнее.

На этот раз звезда решила довериться профессионалу, который разработал для нее специальный рацион и прописал процедуры. Знаменитость отчиталась перед поклонниками, что результаты первой недели ее порадовали. Дальнейшую коррекцию веса Гузеева собирается проводить самостоятельно.

Поклонники заинтересовались методами и контактами диетолога. Многие поспешили отметить, что ведущая и так находилась в прекрасной форме и не нуждалась в коррекции фигуры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 06:12

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