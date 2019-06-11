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Ольга Бузова вышла в свет в платье из интернет-магазина AliExpress

Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова вышла в свет в наряде из прославленного интернет-магазина AliExpress. По мнению интернет-пользователей, новоявленная певица, судя по всему, всерьез объявила «войну» известным модным кутюрье.

Ольга Бузова вышла в свет в платье из интернет-магазина AliExpress

Не зря в социальных сетях поговаривают, что Бузова является очень целеустремленным и упрямым человеком, который если однажды что-то решил для себя, то никогда не отступится. По всей видимости, кое-что похожее произошло и в этот раз. После громких скандалов с кожаной курткой, которую Ксения Собчак упомянула у себя в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», Бузова, вероятно, решила не уступать своим принципам, и больше не намерена надевать брендовые наряды знаменитых модельеров.

Весь вчерашний день Бузова провела в летнем платье в белых крупный горох, которое, судя по настроению певицы, очень ей нравится. Внимательные фолловеры тут же отметили, что уже где-то видели этот наряд и принялись вовсю штудировать Интернет.

Ольга Бузова вышла в свет в платье из интернет-магазина AliExpress

Какой же неожиданностью для многомиллионной армии поклонников Бузовой было узнать, что платье в горох Ольга, судя по всему, приобрела в китайском интернет-магазине. На портале AliExpress видно, что обошелся подобный наряд телеведущей телестройки «Дом-2» всего в 17,39 долларов.

По мнению читателей, история с Модным домом «Balenciaga» заставила Бузову «поднапрячься» и попытаться отыскать модные и яркие новинки в альтернативных источниках. К слову, пока предположения фолловеров никак не прокомментировала сама Ольга.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:04

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