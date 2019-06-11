Приложение Shazam для Android научилось распознавать музыку в наушниках





Это значит, что приложение умеет перехватывать музыку, звучащую в наушниках. Для активации функции достаточно нажать на уведомление, всплывающее в верхней части дисплея, и Shazam запустит поиск композиций. Пользователь может отклонить предложение воспользоваться данной возможностью, смахнув ее с экрана. При желании, чтобы окно не показывалось, необходимо отключить Pop Up, воспользовавшись в настройках Shazam кнопкой «Выключить».Новинка доступна в последнем варианте Shazam на платформе Google Play Store. В случае установленного приложения для получения Pop Up достаточно его обновить. Функция воспроизведения музыки из наушников адаптирована для Android-устройств, а для iOS, не поддерживающей формат постоянных оповещений, пока нет.