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Приложение Shazam для Android научилось распознавать музыку в наушниках

Приложение Shazam для Android-устройств обзавелось новой функцией Pop Up. Благодаря ей пользователи получают возможность идентифицировать композиции, воспроизводимые на сторонних ресурсах, без выхода из программы.
Приложение Shazam для Android научилось распознавать музыку в наушниках

Это значит, что приложение умеет перехватывать музыку, звучащую в наушниках. Для активации функции достаточно нажать на уведомление, всплывающее в верхней части дисплея, и Shazam запустит поиск композиций. Пользователь может отклонить предложение воспользоваться данной возможностью, смахнув ее с экрана. При желании, чтобы окно не показывалось, необходимо отключить Pop Up, воспользовавшись в настройках Shazam кнопкой «Выключить».

Новинка доступна в последнем варианте Shazam на платформе Google Play Store. В случае установленного приложения для получения Pop Up достаточно его обновить. Функция воспроизведения музыки из наушников адаптирована для Android-устройств, а для iOS, не поддерживающей формат постоянных оповещений, пока нет.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 23:05

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