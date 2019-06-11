Бывший супруг Галины Беляевой Эмиль Лотяну выкрал у нее сына и увез в Молдавию





Проблемы в личной жизни звезды киноленты "Мой ласковый и нежный зверь" начались в период съемок фильма "Анна Павлова". Супруги, несмотря на 5 лет брака, ночевали в разных номерах, что очень удивляло актеров и съемочную группу. Лотяну, который был на 25 лет старше артистки, говорил жене, что отношения мешают творческому процессу. Галина Беляева понимала: о счастливой супружеской жизни не может быть и речи, хотя режиссер называл жену молодой, "зеленой" и ничего не понимающей.Знаменитость первой заговорила о разводе. Эмилю Лотяну это не нравилось и он утверждал, что брак нужно сохранить ради сына. Избранник актрисы не смог ее убедить и увез ребенка в Кишинев. Беляева обратилась в Комитет советских женщин, чтобы разыскать свое чадо. Организация помогла звезде экранов. По словам Галины Беляевой, сын напоминал Маугли. Артистка понимала, что бывший муж хочет быть с их общим ребенком, но она не могла его оставить Лотяну.