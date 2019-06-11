АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали надежные автомобили с пробегом в 500 тысяч км
EUR 73.21 USD 64.79
Курс валют на 11.06.2019

Бывший супруг Галины Беляевой Эмиль Лотяну выкрал у нее сына и увез в Молдавию

Отечественная актриса Галина Беляеева стала гостьей программы "Судьба человека", где рассказала о непростых отношениях с Эмилем Лотяну. Режиссер выкрал у супруги сына и увез в Молдавию.

Бывший супруг Галины Беляевой Эмиль Лотяну выкрал у нее сына и увез в Молдавию

Проблемы в личной жизни звезды киноленты "Мой ласковый и нежный зверь" начались в период съемок фильма "Анна Павлова". Супруги, несмотря на 5 лет брака, ночевали в разных номерах, что очень удивляло актеров и съемочную группу. Лотяну, который был на 25 лет старше артистки, говорил жене, что отношения мешают творческому процессу. Галина Беляева понимала: о счастливой супружеской жизни не может быть и речи, хотя режиссер называл жену молодой, "зеленой" и ничего не понимающей.
Бывший супруг Галины Беляевой Эмиль Лотяну выкрал у нее сына и увез в Молдавию

Знаменитость первой заговорила о разводе. Эмилю Лотяну это не нравилось и он утверждал, что брак нужно сохранить ради сына. Избранник актрисы не смог ее убедить и увез ребенка в Кишинев. Беляева обратилась в Комитет советских женщин, чтобы разыскать свое чадо. Организация помогла звезде экранов. По словам Галины Беляевой, сын напоминал Маугли. Артистка понимала, что бывший муж хочет быть с их общим ребенком, но она не могла его оставить Лотяну.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Ставрополье в ДТП погиб 87-летний
Дмитрий Нагиев исполнит роль Остапа
СМИ Германии назвали новую российскую
Бывший супруг Галины Беляевой Эмиль
Изменение климата может поменять время
Рианна рассказала, что мечтает о
В сети опубликованы новые снимки Nissan
Антон Гусев уверяет, что не имеет
В Великобритании в склепе церкви найден
Звезда «Дома-2» Наталья Варвина
Ольга Бузова вышла в свет в платье из
В могиле воина майя обнаружили два
Алена Водонаева: «Наследникам Джоли
Ученые нашли тоннель, ведущий к
Станислав Садальский считает чудом
Bentley официально представил новый
«Это моя девушка!»: Олег Майами опять
Парапсихолог раскритиковал список от
Подруга финалиста «Голоса» Алексея
На Западе составили ТОП-3 лучших
Саша Черно призналась, что ей и другим
Екатерина Вуличенко сфотографировалась
В Омской области мужчина погиб под
Эксперты назвали неожиданные причины
Саша Черно рассказала о сотруднице
Альбина Джанабаева ответила на критику
Российский биолог озвучил планы по
Супруга Андрея Урганта Елена Романова
В Сети появилась информации о смартфоне
Анна Семенович рассказала о своих
Просмотреть все новости