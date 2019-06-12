Кристина Асмус пожаловалась на склонность к ночным перекусам

Поклонники Кристины Асмус делают множество комплиментов относительно фигуры своей любимицы. Они все время удивляются, как ей удалось привести себя в порядок после родов так быстро. Актриса рассказывала своим фанатам, что ее система питания заключается в отсутствии жирного и жаренного, почти полном исключении сладкого. Однако в последней публикации она пожаловалась подписчикам, что не может устоять перед ночным перекусом. Кристина Асмус стойко переносит легкий завтрак или даже его отсутствие, не много ест в обед. А вечером по возвращению домой она совершает «набеги на холодильник».Некоторые подписчики считают, что Кристина Асмус перестаралась с диетами, и рекомендуют слегка поправиться. Фанаты писали: «Если честно, не похоже, что Вы вообще едите». Многие подписчики делились своими секретами, как не поправиться от ночных перекусов.