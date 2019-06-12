Кристина Асмус пожаловалась на склонность к ночным перекусам
Кристина Асмус не раз отмечала, что имеет склонность к полноте, но после родов взяла себя в руки и очень внимательно следит за своим внешним видом. Она опубликовала фото, где хорошо видна стройность ее тела, а в комментарии к посту пожаловалась на то, что любит перекусить перед сном.
Поклонники Кристины Асмус делают множество комплиментов относительно фигуры своей любимицы. Они все время удивляются, как ей удалось привести себя в порядок после родов так быстро. Актриса рассказывала своим фанатам, что ее система питания заключается в отсутствии жирного и жаренного, почти полном исключении сладкого. Однако в последней публикации она пожаловалась подписчикам, что не может устоять перед ночным перекусом. Кристина Асмус стойко переносит легкий завтрак или даже его отсутствие, не много ест в обед. А вечером по возвращению домой она совершает «набеги на холодильник».
Некоторые подписчики считают, что Кристина Асмус перестаралась с диетами, и рекомендуют слегка поправиться. Фанаты писали: «Если честно, не похоже, что Вы вообще едите». Многие подписчики делились своими секретами, как не поправиться от ночных перекусов.
Поклонники Кристины Асмус делают множество комплиментов относительно фигуры своей любимицы. Они все время удивляются, как ей удалось привести себя в порядок после родов так быстро. Актриса рассказывала своим фанатам, что ее система питания заключается в отсутствии жирного и жаренного, почти полном исключении сладкого. Однако в последней публикации она пожаловалась подписчикам, что не может устоять перед ночным перекусом. Кристина Асмус стойко переносит легкий завтрак или даже его отсутствие, не много ест в обед. А вечером по возвращению домой она совершает «набеги на холодильник».
Некоторые подписчики считают, что Кристина Асмус перестаралась с диетами, и рекомендуют слегка поправиться. Фанаты писали: «Если честно, не похоже, что Вы вообще едите». Многие подписчики делились своими секретами, как не поправиться от ночных перекусов.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 04:10