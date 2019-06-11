В могиле воина майя обнаружили два трофейных черепа





Раскрашенные черепа могли символизировать мощь майя и их превосходство над врагом. Специалисты заметили сходство между находкой и изображением останков на керамике и камнях. Судя по рисункам, воины майя носили черепа поверженных врагов как украшения. Для удобства тыльную сторону «трофея» срезали, а в костях делали отверстие, через которое продевался кожаный ремень.Ученые надеются, что данные артефакты прольют свет на обстоятельства, приведшие к краху цивилизации индейцев. Возможно, к гибели народа привел гражданский конфликт с противостоянием процветающих северных городов-государств и южных селений, приходящих в упадок. Центр политической жизни майя сместился к территории Юкатана. Свою теорию ученые подкрепляют фактами, свидетельствующими, что именно воины севера подчеркивали свое милитаристское настроение ношением трофейных черепов.