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В могиле воина майя обнаружили два трофейных черепа

Археологи, исследуя найденное на территории древнего города Пакбитуна в Белизе захоронение воина майя, обнаружили в нем два необычных человеческих черепа. Специалисты считают, что эти отрубленные головы - военные трофеи, предназначавшиеся для ношения на шее.
В могиле воина майя обнаружили два трофейных черепа

Раскрашенные черепа могли символизировать мощь майя и их превосходство над врагом. Специалисты заметили сходство между находкой и изображением останков на керамике и камнях. Судя по рисункам, воины майя носили черепа поверженных врагов как украшения. Для удобства тыльную сторону «трофея» срезали, а в костях делали отверстие, через которое продевался кожаный ремень.

Ученые надеются, что данные артефакты прольют свет на обстоятельства, приведшие к краху цивилизации индейцев. Возможно, к гибели народа привел гражданский конфликт с противостоянием процветающих северных городов-государств и южных селений, приходящих в упадок. Центр политической жизни майя сместился к территории Юкатана. Свою теорию ученые подкрепляют фактами, свидетельствующими, что именно воины севера подчеркивали свое милитаристское настроение ношением трофейных черепов.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:56

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