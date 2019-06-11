Станислав Садальский считает чудом выход из комы Бари Алибасова

Станислав Садальский опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram, дополнив слова больничным снимком с Бари Каримовичем. На нем продюсер запечатлен уставшим и небритым вместе с улыбающимся сыном.Садальский заявил, что врачам удалось совершить настоящее чудо, так как после нескольких десятков грамм средства для прочистки труб, выпитых человеком, наступает смерть, однако Бари Алибасов справился с этим. Артист выразил радость за продюсера, который порадовал хорошими новостями о своем здоровье.