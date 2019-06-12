Светлана Светикова поделилась забавным видео с участием сыновей

Светлана Светикова является мамой двух сыновей. Старшему Милану пять лет, а младшему Кристиану только исполнится два года. Семья для артистки всегда в приоритете, потому, когда выпадет возможность, она с радостью проводит с мальчишками время.Недавно она выложила в своем Instagram-аккаунте видео с участием своих детей. На кадрах видно, как младший сын стремится помочь маме в уходе за садом и поливает ту из шланга. Светлана Светикова искренне удивляется такому поступку ребенка. Милан, в свою очередь, поспешил брату дать некоторые советы, которые мама малышей сочла не совсем верными. Тогда Кристиан окатил старшего брата из шланга за некорректное замечание.Подписчики живо восприняли это позитивное видео: «Боже мой, какие смешные! И ведь не ожидаешь подвоха», «Вот даёт! Миланчик явно не ожидал такого сюрприза от брата», «Четко! Кристиан просто красавчик».