«Это моя девушка!»: Олег Майами опять намекнул на отношения с Ольгой Бузовой

«Это моя девушка!!!» - написал Олег.





Еще недавно ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова и бывший участник телестройки, а ныне известный исполнитель Олег Майами, практически не скрывали от общественности теплых и нежных чувств друг к другу, публикуя в личных микроблогах довольно провокационные совместные фотографии.В социальных сетях уже давно ходят слухи, что Бузову и Майами связывают отнюдь не дружеские и даже не рабочие отношения, а нечто большее. Впрочем, не успев нормально начаться, все прекратилось, и сейчас уже нет в микроблогах Ольги и Олега свежих совместных кадров, да и намеков на их роман до недавнего времени никаких больше не появлялось.Считанные часы назад некий мужчина по имени Игорь опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в компании Бузовой. Под снимком он написал, что его мечта наконец-таки свершилась, а в конце добавил смайлик в виде обручального кольца.Нужно сказать, что один из первых на публикацию этого Игоря отреагировал Майами.Как позже оказалось, этот мужчина на самом деле является близким приятелем Майами и именно поэтому он сразу же отреагировал на его новую фотографию. К слову, в Сети сейчас начали говорить о том, что Майами неспроста опять начал намекать на роман с Бузовой.