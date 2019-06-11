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«Это моя девушка!»: Олег Майами опять намекнул на отношения с Ольгой Бузовой

Талантливый музыкант Олег Майами в очередной раз намекнул на отношения с новоиспеченной артисткой Ольгой Бузовой. В этот раз, комментируя снимок, на котором запечатлена поющая телеведущая, певец заявил, что на фото его девушка.

«Это моя девушка!»: Олег Майами опять намекнул на отношения с Ольгой Бузовой

Еще недавно ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова и бывший участник телестройки, а ныне известный исполнитель Олег Майами, практически не скрывали от общественности теплых и нежных чувств друг к другу, публикуя в личных микроблогах довольно провокационные совместные фотографии.

В социальных сетях уже давно ходят слухи, что Бузову и Майами связывают отнюдь не дружеские и даже не рабочие отношения, а нечто большее. Впрочем, не успев нормально начаться, все прекратилось, и сейчас уже нет в микроблогах Ольги и Олега свежих совместных кадров, да и намеков на их роман до недавнего времени никаких больше не появлялось.

«Это моя девушка!»: Олег Майами опять намекнул на отношения с Ольгой Бузовой

Считанные часы назад некий мужчина по имени Игорь опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в компании Бузовой. Под снимком он написал, что его мечта наконец-таки свершилась, а в конце добавил смайлик в виде обручального кольца.
Нужно сказать, что один из первых на публикацию этого Игоря отреагировал Майами.

«Это моя девушка!!!» - написал Олег.


«Это моя девушка!»: Олег Майами опять намекнул на отношения с Ольгой Бузовой

Как позже оказалось, этот мужчина на самом деле является близким приятелем Майами и именно поэтому он сразу же отреагировал на его новую фотографию. К слову, в Сети сейчас начали говорить о том, что Майами неспроста опять начал намекать на роман с Бузовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:16

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