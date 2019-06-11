Подруга финалиста «Голоса» Алексея Сафиулина прокомментировала сообщения о его смерти





В день трагедии, рассказала коллега артиста в интервью для канала «360», они с Сафиулиным вернулись в Москву с гастролей, проходивших в Казани. Певец чувствовал себя нормально и ничто не предвещало беды. Ночью самочувствие исполнителя резко ухудшилось, и его супруга не смогла ничем ему помочь. Причиной смерти участника «Голоса» стал сердечный приступ. Информация, распространяемая СМИ, что он якобы утонул в ванной, не соответствует действительности.Как отметила Решетникова, Сауфулин был крепким и абсолютно здоровым мужчиной, и она никак не может поверить в случившееся, ведь утром они виделись, подшучивали друг над другом. «Просто в один миг выключили человека», - отметила певица и призналась, что постоянно плачет, скорбя так рано по ушедшему в мир иной другу.