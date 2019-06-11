Саша Черно призналась, что ей и другим участникам «Спаси свою любовь» запрещено ходить в общий дом проекта «Дом-2»





Как стало известно, после того, как администрация телешоу «Дом-2» решила запустить новый проект и для него отобрали одних из самых рейтинговых участников реалити, на съемочной площадке стали действовать новые правила. Выяснилось, что эти нововведения руководства ограничивают свободу передвижения героев обоих телестроек.Считанные часы назад Черно, разоткровенничавшись с поклонниками, рассказала им о том, что всем звездам второго сезона шоу «Спаси свою любовь» на самом деле не разрешается заходить в общий дом на проекте «Дом-2», где собственно они раньше жили.Как утверждает Черно, организаторы реалити-шоу все-таки немного пошли на уступки участникам, так как понимают, что ребята не просто хорошо общаются, но и дружат, поэтому разрешили общаться героям двух различных телестроек, однако только вне кадра.Нужно сказать, что новые правила для участников «Спаси свою любовь» немного удивили фолловеров. По мнению подписчиков, герои двух телепроектов явно встречаются только в курилке, которая не находится под прицелом видеокамер, ведь в другое время они всегда «светятся» на съемочной площадке.К слову, в Сети уже давно появлялись слухи о том, что на такие условия герои «Спаси свою любовь» пошли за хорошее денежное вознаграждение.