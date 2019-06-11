В Омской области мужчина погиб под колесами собственного авто





Усилия водителя оказались напрасными: он упал в канаву, заполненную водой, а его «десятка» скатилась на него. Мужчина, травмированный собственным автомобилем, скончался.Трагедия, как сообщили в областном УМВД, случилась примерно в 06:50 на отрезке 137-го километра разбитой автотрассы в Полтавском районе. Правоохранители проводят проверку, выясняя обстоятельства смертельного инцидента.