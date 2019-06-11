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В Омской области мужчина погиб под колесами собственного авто

В Омской области утром 11 июня 37-летний водитель погиб под колесами собственного автомобиля. Мужчина пытался удержать машину ВАЗ-2110 от съезда в кювет.
В Омской области мужчина погиб под колесами собственного авто

Усилия водителя оказались напрасными: он упал в канаву, заполненную водой, а его «десятка» скатилась на него. Мужчина, травмированный собственным автомобилем, скончался.

Трагедия, как сообщили в областном УМВД, случилась примерно в 06:50 на отрезке 137-го километра разбитой автотрассы в Полтавском районе. Правоохранители проводят проверку, выясняя обстоятельства смертельного инцидента.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:28

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