В Омской области мужчина погиб под колесами собственного авто
В Омской области утром 11 июня 37-летний водитель погиб под колесами собственного автомобиля. Мужчина пытался удержать машину ВАЗ-2110 от съезда в кювет.
Усилия водителя оказались напрасными: он упал в канаву, заполненную водой, а его «десятка» скатилась на него. Мужчина, травмированный собственным автомобилем, скончался.
Трагедия, как сообщили в областном УМВД, случилась примерно в 06:50 на отрезке 137-го километра разбитой автотрассы в Полтавском районе. Правоохранители проводят проверку, выясняя обстоятельства смертельного инцидента.
Усилия водителя оказались напрасными: он упал в канаву, заполненную водой, а его «десятка» скатилась на него. Мужчина, травмированный собственным автомобилем, скончался.
Трагедия, как сообщили в областном УМВД, случилась примерно в 06:50 на отрезке 137-го километра разбитой автотрассы в Полтавском районе. Правоохранители проводят проверку, выясняя обстоятельства смертельного инцидента.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:28